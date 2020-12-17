شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: التعادل مع بيراميدز مش نهاية المطاف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم امام، كابتن الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، ان التعادل مع بيراميدز، ليس نهاية المطاف.
وأضاف امام، ان بيراميدز، يعد من اكبر الفرق في الدوري المصري، ومن الوارد ان يقدم نتائج إيجابية في اياً من مبارياته.
وشدد حازم، ان اهم ما الفترة المقبلة، هو اننا خلال الفترة الحالية لانتعرض للخسارة في أي مباراة.
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