شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: النتيجة ليست عادلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن فريقه كان بإمكانه، احراز هدف ثان، مشددا على أنه لايستطيع أن يؤكد ان النتيجة ليست عادلة ولكن الزمالك لعب على الفوز.
وتابع باتشيكو: "نمتلك لاعبين على مستوى عال ونستغل التدوير بين اللاعبين لأن الموسم طويل، موضحا أن شيكابالا نستغله بدنيا في معظمالمباريات، وفضلت إشراكه في الشوط الثاني لأنه يستغل المساحات المتاحة.
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