كأس خادم الحرمين...الفتح يجرد الهلال من اللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

جرد الفتح مضيفه الهلال من لقب كأس الملك إثر فوزه عليه 2-صفر الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من المسابقة.



وسجل للفتح المغربي مراد باتنا (55) والجزائري سفيان بن دبكة (88).

وسيلاقي الفتح في الدور المقبل فريق الاتحاد على ملعب الأخير بعد فوزه على الوحدة.

وقدم الفتح مباراة تكتيكية ونجح بفضل تنظيمه الدفاعي في إنهاء الشوط الأول بالتعادل رغم سيطرة الهلال.

وفي الشوط الثاني كثف الهلال من هجماته، ولكن الفتح نجح في افتتاح التسجيل عندما صوب باتنا كرة قوية من ركلة حرة مباشرة استقرت إلى يمين عبدالله الجدعاني (55).

وبعد الهدف زج مدرب الهلال بالثلاثي الفرنسي بافيتيمبي غوميس وسالم الدوسري ومحمد البريك بدلاً من صالح الشهري ومحمد كنو ومدالله العليان، ولكن الفتح تمكن من حسم التأهل بعدما قاد هجمة مرتدة سريعة ومرر باتنا كرة إلى بن دبكة الذي حولها في المرمى (88).

من جهته، انتزع الاتحاد ورقة التأهل عن جدارة، عقب فوزه الكبير على الوحدة 3-0 سجلها الصربي الكسندر بريوفيتش (48 من ركلة جزاء و49) والبرازيلي بيدرو هنريكي بالخطأ في مرماه (71).

وفي مباراة أخرى، فجر العين مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح بالأهلي بفوز عليه 2-0، عبر هدفين للبرازيلي غيترسون (64) والكرواتي فيليب براداريتش (71 من ركلة جزاء).

وسيلاقي العين في الدور المقبل نظيره النصر في الرياض.

أما الباطن فقد جدد فوزه على أبها بعد القوز في الدوري وتغلب عليه بالنتيجة نفسها 3-0، بأهداف البرازيلي ريناتو تشافيس (9) وزكريا سامي (25) والأنغولي فابيو أبريو (82).

وسيواجه الباطن في ربع النهائي نظيره الفيصلي الذي تجاوز الاتفاق بركلات الترجيح 9-8 في المباراة التي جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهت بالتعادل السلبي.