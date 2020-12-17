الاتحاد يمزق شباك الوحدة بهاتريك بريجوفتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق الاتحاد فوزا مستحقا بعد أن مزق شباك مستضيفه نادي الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل، متجاوزه لبلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع. وسيطر الاتحاد على مجريات المباراة أداء ونتيجة بعد أن انتهى شوط المباراة الأول سلبا، قبل أن ينتفض الفريق الاتحادي في شوط المباراة الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للمهاجم الصربي الكسندر بريجوفتش في الدقائق 48-50-71. كيف فاز الاتحاد الرغبة والجدية الكبيرة للاعبي الاتحاد.

التوظيف والانتشار المنظم للفريق.

استغلال الأطراف بفضل سرعة غاري رودريغوز.

التجانس والترابط بين خطوط الفريق.

تميز الثلث الهجومي بتواجد الثلاثي رومارينيو ورودريغوز وبريجوفتش.

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