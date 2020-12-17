شكرا لقرائتكم خبر بمشاركة 12 فريقا.. انطلاق الجولة العالمية لسلة 3x3 اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم الجمعة للمرة الثانية في محافظة جدة نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3 بمشاركة 12 فريقا من أفضل فرق العالم في هذه اللعبة.

وكانت اللجنة المنظمة عقدت مؤتمرا صحفيا أمس، سلطت فيه الضوء على تفاصيل الجولة العالمية التي تستضيفها السعودية بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة بدعم من برنامج جودة الحياة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد خلال حديثه في المؤتمر على أن إسناد مهمة تنظيم الجولة العالمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة إلى المملكة هو تأكيد على نجاح الجولة التي أقيمت في جدة عام 2019، إضافة لنجاحات المملكة في استضافة أكبر البطولات العالمية في مختلف الرياضات والألعاب، مبينا أن الاتحاد السعودي لكرة السلة سخر كافة إمكانياته الفنية والإدارية لإنجاح هذه النهائيات العالمية.

نقل أحداث البطولة

بينما أبدى رئيس الفعاليات والشراكات لكرة السلة 3x3 بالاتحاد الدولي لكرة السلة السيد اجناسيو سوريانو إعجابه بالتطوير الكبير الذي تشهده المملكة على صعيد استضافة الأحداث الرياضية العالمية، مبينا أن هذا التطور شجع الاتحاد الدولي على إسناد الجولة النهائية من الجولة العالمية للمملكة لتقام في مدينة جدة، التي استضافت إحدى جولات العام الماضي، وحققت نجاحا على مستوى التنظيم، وإظهار رائع للبطولة.

وأضاف «كنا نتطلع لتواجد الجماهير بعد أن كان لها دور كبير في نجاح جولة العام الماضي، إلا أن الجائحة التي يمر بها العالم فرضت علينا الإجراءات الصحية الاحترازية، وسيعمل الاتحاد الدولي على نقل كافة أحداث البطولة ووضع المشجعين في قلب الحدث عبر العديد من الوسائل الإعلامية، كما تم تخصيص صفحة في موقع الاتحاد الدولي لاستقبال تفاعلات الجماهير وعرضها أثناء فعاليات النهائيات».

ألعاب بهلوانية

في حين كشف رئيس اللجنة المنظمة للجولة العالمية الدكتور غسان طاشكندي عن التفاصيل الفنية للبطولة والعديد من المبادرات، من بينها قدوم فريق الدنكن ديفيل من سلوفينيا لعمل ألعاب بهلوانية خاصة بلعبة كرة السلة.

من جهته، أوضح قائد فريق جدة خالد عبدالجبار المشارك في نهائيات الجولة العالمية «إن إقامة النهائيات في جدة يضاعف من مسؤوليتنا في المنافسة، ولهذا سنعمل على تقديم المستوى المميز الذي يعكس تطور لعبة كرة السلة 3x3 في السعودية، ويترجم ما تجده الرياضة من دعم على صعيد تطوير اللاعبين أو استضافة الأحداث العالمية»، مشيرا إلى أن فريق جدة قادر على المنافسة بعد أن استعد بشكل جيد لهذه البطولة، وسوف يعمل على الذهاب بعيدا فيها لإسعاد الجماهير.