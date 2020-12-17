شكرا لقرائتكم خبر 5 مكاسب للنصر بفوزه على الرائد ويفقد «كيم» 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن فوز النصر أمس الأول على الرائد مجرد فوز عابر للفريق العاصمي، لكنه حمل معه العديد من المكاسب المعنوية والفنية للفريق الذي يعاني منذ انطلاق الموسم.

الفوز النصراوي منح الفريق راحة من الضغط النفسي بعد سلسلة من الهزائم التي مني بها في دوري الأمير محمد بن سلمان ووضعته في مؤخرة الترتيب، وتأهل الفريق لدوري الربع النهائي، وكان اللقاء الأول له منذ الفوز على القادسية يخرج فيه بشباك نظيفة.

وشهد اللقاء عودة جميع اللاعبين عدا الصليهم، إضافة إلى مشاركة الغائب عبدالفتاح عسيري، في حين تلقى الفريق ضربة موجعة بإصابة لاعبه الكوري كيم جين سو، حيث أعلن نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الكشوفات الطبية أثبتت إصابة كيم جين سو، بقطع كامل في وتر «أكيليس» الموجود في مؤخرة القدم. وأشار، إلى أن كيم جين سو سيحتاج إلى تدخل جراحي، وفترة راحة وعلاج، لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر قادمة، فيما لم تتحدد مدة غياب النجم الأبرز هذا الموسم أيمن يحيى.

فيما شهد لقاء النصر والرائد اشتباكا بالأيدي بين المهاجم المغربي حمدالله وزميله في الفريق سلطان الغنام والتي التقطتها عدسات التلفاز، وسط أنباء عن حل الخلاف بين اللاعبين عن طريق المشرف حسين عبدالغني.