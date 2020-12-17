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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أحمد ياسر ريان فى قائمة الأهلى لمباراة المحلة وغياب مروان محسن ، والزمالك وبيراميدز "حبايب" فى قمة الأسبوع الثانى بالدورى ، وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا فى منتخب الشباب قبل مواجهة تونس، وموسيمانى يخضع لمسحة جديدة غداً لتحديد موقفه من رحلة النيجر .
أعلن الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة ألفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلى بمدينة السلام،
حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التى اقيمت بين ألفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.
بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.
تعادل فريق الآنتاج الحربى مع نظيره الإسماعيلى ، بثلاث أهداف لكل منهما فى مباراة مثيرة من ألفريقين ، فى المباراة التى جمعت ألفريقين على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى الممتاز.
تقدم محمد فييرا للانتاج الحربى فى الدقيقة 15 ، ليتعادل عماد حمدى للاسماعيلى فى الدقيقة 25، ويتقدم عبد الرحمن مجدى للدارويش فى الدقيقة 41 ، لينتهى الشوط الأول لصالح القلعة الصفراء بهدفين مقابل هدف .
وفى الشوط الثانى ، نجح محمد عبد المجيد لاعب الآنتاج الحربى فى احراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 80 ، ليرد الدرأويش بعدها بدقيقة ويحرز الهدف الثالث عن طريق محمد صادق، ليعود التقدم للاسماعيلى بثلاث أهداف مقابل هدفين ، وبعدها بثلاث دقائق تمكن باسم مرسى فى احراز هدف التعادل للانتاج الحربى لتنتهى المباراة بتعادل ألفريقين 3-3 .
المصرى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله
تعادل الجونة والمصرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى .
تقدم أحمد رفعت للمصرى فى الدقيقة 50 من عمر المباراة بعدما استلم كرة زميله محمد عنتر من الناحية اليسرى وأودعها فى المرمى مباشرة ، وفى الدقيقة 83 نجح الزامبى والتر بواليا وبمجهود فردى من استلام كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية من بين لاعبى المصرى محققا هدف التعادل لفريقه ليرتفع رصيد ألفريقين إلى نقطتين .
موسيمانى يخضع لمسحة جديدة غداً لتحديد موقفه من رحلة النيجر
يخضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير ألفنى للأهلي، لمسحة جديدة غدا الجمعة لتحديد موقفه من رحلة النيجر لمواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
هشام حطب يؤكد إحالة أى مخألفات لمركز التحكيم والتسوية
كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، استحالة إقامة الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية وبالتإلى الآنتخابات خلال الستة أشهر المقبلة بعد قرار الدولة، وقال هشام حطب فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تجميد الجمعيات العمومية ستة أشهر قرار سيادى للدولة المصرية يدخل ضمن الأمن الصحى والدولة مسئولة عن الحفاظ على صحة المواطنين والرياضين الجزء المتميز والصفوة لذا جاء القرار".
حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التى اقيمت بين ألفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.
بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.
6 أهداف فى تعادل مثير بين الإسماعيلى والإنتاج الحربى .. فيديو
تعادل فريق الآنتاج الحربى مع نظيره الإسماعيلى ، بثلاث أهداف لكل منهما فى مباراة مثيرة من ألفريقين ، فى المباراة التى جمعت ألفريقين على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى الممتاز.
تقدم محمد فييرا للانتاج الحربى فى الدقيقة 15 ، ليتعادل عماد حمدى للاسماعيلى فى الدقيقة 25، ويتقدم عبد الرحمن مجدى للدارويش فى الدقيقة 41 ، لينتهى الشوط الأول لصالح القلعة الصفراء بهدفين مقابل هدف .
وفى الشوط الثانى ، نجح محمد عبد المجيد لاعب الآنتاج الحربى فى احراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 80 ، ليرد الدرأويش بعدها بدقيقة ويحرز الهدف الثالث عن طريق محمد صادق، ليعود التقدم للاسماعيلى بثلاث أهداف مقابل هدفين ، وبعدها بثلاث دقائق تمكن باسم مرسى فى احراز هدف التعادل للانتاج الحربى لتنتهى المباراة بتعادل ألفريقين 3-3 .
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