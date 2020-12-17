حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 12 / 2020

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التى اقيمت بين ألفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.

تعادل فريق الآنتاج الحربى مع نظيره الإسماعيلى ، بثلاث أهداف لكل منهما فى مباراة مثيرة من ألفريقين ، فى المباراة التى جمعت ألفريقين على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

تقدم محمد فييرا للانتاج الحربى فى الدقيقة 15 ، ليتعادل عماد حمدى للاسماعيلى فى الدقيقة 25، ويتقدم عبد الرحمن مجدى للدارويش فى الدقيقة 41 ، لينتهى الشوط الأول لصالح القلعة الصفراء بهدفين مقابل هدف .

وفى الشوط الثانى ، نجح محمد عبد المجيد لاعب الآنتاج الحربى فى احراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 80 ، ليرد الدرأويش بعدها بدقيقة ويحرز الهدف الثالث عن طريق محمد صادق، ليعود التقدم للاسماعيلى بثلاث أهداف مقابل هدفين ، وبعدها بثلاث دقائق تمكن باسم مرسى فى احراز هدف التعادل للانتاج الحربى لتنتهى المباراة بتعادل ألفريقين 3-3 .