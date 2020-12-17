شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الإعلامى لمنتخب الشباب يكشف تفاصيل جديدة حول الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد ماهر منسق إعلامي منتخب مصر للشباب من تونس، إن هناك خبرا صادما يواجه منتخب مصر للشباب قبل لقاء تونس غدًا في التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا، مضيفا أن اليوم تم اكتشاف حالتين جديدتين أصيبا بفيروس كورونا، وهما أحمد نبيل لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي ومحمود صابر عبد المنعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم أن هناك 14 مصابًا و14 غير مصاب بالمنتخب حتى الآن، وما حدث فى اللقاء الأول أمام ليبيا يحدث فى اللقاء الثاني، وهذا أمر غريب، وكده المنتخب مش هيلعب، مضيفا أن ما يحدث للمنتخب أمر غريب، مؤكدًا أن هناك منتخبات أخرى متواجدة فى الفندق ولا توجد بها حجم الإصابات التى تواجد فى المنتخب المصرى.

وتابع أن هناك محاولات من المسئولين للمنتخب، مع الكاف لوضع حل لما يحدث فى المنتخب، مضيفا أن قرار العودة لمصر و الانسحاب من البطولة أو التصفيات فى يد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، مؤكدا أن المسئولين فى الكاف أعلنوا فى البداية عدد لـ المصابين بالمنتخب وذلك فى الـ 12 مساء و اليوم فى الرابعة عصر قالوا رقما آخر.