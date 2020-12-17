شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. اتحاد الكرة يعلن إصابتين جديدتين بكورونا فى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى صفوف منتخب مصر للشباب وهما للثنائي، محمود صابر ، وأحمد نبيل كوكا.وفوجئ مسئولو المنتخب باتحاد شمال افريقيا يخطرهم بإصابة اللاعبين بعد أن أخطرهم من قبل بسلبية مسحة 14 لاعبا وإيجابية 14 أخرين.ووفقا للمستجدات أصبح عدد اللاعبين الجاهزين لمباراة الغد أمام تونس 14 لاعبا فقط، في حين تنص اللائحة على وجود 15 لاعبا على الأقل جاهزا في قائمة المباراة. ونشر الخليج 365 خبرا فى وقت سابق، يفيد بوقوع إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى صفوف منتخب الشباب قبل مواجهة تونس غد فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 فى موريتانيا.

وكشف مسئولو منتخب مصر للشباب مواليد 2001، أن سيناريو أزمة مباراة ليبيا الأولى فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا والمقامة حاليا فى تونس يتكرر للمرة الثانية قبل مواجهة تونس غدا الجمعة فى الجولة الثانية بالتصفيات، بعدما فاجأ اتحاد شمال افريقيا بعثة الفراعنة الصغار اليوم بإخطارهم بظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لمباراة الغد 14 لاعبا فقط وهو عدد غير كاف لخوض المباراة وبالتالى سيتم اعتبار المنتخب منسحبا وخاسرا 3-0 وفقا للائحة كما حدث فى مباراة ليبيا الأول.

وظهرت إصابتان جديدتان بفيروس كورونا فى صفوف منتخب مصر للشباب وهما اللاعبان محمود صابر ، وأحمد نبيل كوكا، وفوجئ مسئولو المنتخب بإتحاد شمال افريقيا يخطرهم بإصابة اللاعبين بعد أن أخطرهم من قبل بسلبية مسحة 14 لاعبا وإيجابية 14 أخرين، لتتعقد الحسابات فى صفوف المنتخب حيث أصبح عدد اللاعبين الجاهزين لمباراة الغد أمام تونس 14 لاعبا فقط.

ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا ، وأحمد حسام، لاعب الجونة، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

كما رافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي، اللذان حضرا إلى تونس، للإشراف على مصابي المنتخب من فيروس كورونا.

وتوجه الثنائي أبو العلا و محمد محمود، إلى فندق عزل لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا المستجد، للإشراف عليهم بجانب متابعة حالة ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يعاني من الفيروس المستجد.

واختتم منتخب الشباب تحت 20، استعداداته اليوم الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا.