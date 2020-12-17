شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: نزول الشيخ وأوناجم غيروا شكل المباراة والتغييرات متأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثنى وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، على آخر 10 دقائق من مباراة الزمالك وبيراميدز، التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدورى.وقال وليد صلاح الدين خلال الاستوديو التحليلى في قناة أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: "آخر 10 دقائق هي الأقوى في المباراة وكنا نتمنى أن تكون كل المباراة كذلك، ومباراة كبيرة بين الفريق، والتغييرات كانت متأخرة جدا، ونزول أحمد الشيخ ومحمد أوناجم غيروا المباراة للأفضل".

وتابع وليد صلاح الدين: "مش عارف ليه المدربين استنوا الوقت دا كله علشان يغيروا، وكان لازم التشكيل يتعدل من بدرى، ولما كل لاعب لعب في مكانه ظهرت إمكانياتهم، والمباراة كانت متكافئة بين الفريقين وكان ممكن أي فريق يخطف الفوز آخر 10 دقائق".

وأضاف: مصطفى محمد أحرز هدف جميل جدا ويدل على قيمته وقدراته الهجومية، وأحمد فتحى أخطأ في رقابة مصطفى محمد وكان لازم يحط مصطفى في صدره ولا يترك له المجال للوصول للكورة".

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.