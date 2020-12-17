شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يهدر فرصة هدف محقق للزمالك أمام بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، انفراد بعد تمريرة رائعة له من شيكابالا لينطلق اللاعب المغربى منفردا بمرمى بيراميدز إلا إن شريف إكرامى حارس الأخير نجح فى التصدى لمحاولة اللاعب المغربى، فى اللقاء المقام حاليا بين الفريقين ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي، وحتى الآن النتيجة تعادل الفريقان 1 / 1 حيث تقدم أحمد الشيخ لبيراميدز وتعادل مصطفى محمد للزمالك.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني للمباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ بيراميدز الشوط الثاني للمباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.

وجاءت بداية الشوط الثاني، أفضل بالنسبة للاعبي الزمالك، وظهرت الخطورة الأولي بالدقيقة 50 عن طريق مصطفي محمد، بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء، وحاول تمريرة سريعا لكن يتدخل دفاع بيراميدز ويشتت الكرة لركلة ركنية.

وينقذ شريف إكرامي مرمي بيراميدز، من هجمة خطيرة بالدقيقة 51 بعد تمريرة خطيرة من فرجاني ساسي تجاه زيزو ليخرج إكرامي من مرماه ويقوم بدور الليبرو ويشتت الكرة قبل وصولها لزيرو ويحرم الزمالك من فرصة خطيرة.

ويسقط جون أنطوي على الأرض بالدقيقة 55 بعد كرة مشتركة مع محمود الونش ليوقف محمد عادل حكم المباراة اللعب ويطلب دخول الطاقم الطبي لبيراميدز لعلاج اللاعب قبل استئناف اللقاء.

ويهدر بيراميدز فرصة هدف محقق بالدقيقة 59 بعد توغل عمر جابر فى دفاعات الزمالك ويمرر الكرة ليتصدي لها محمد أبو جبل ثم ينجح مدافعى الأبيض فى تشيتت الكرة من منطقة الجزاء قبل وصولها لعبد الله السعيد.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.