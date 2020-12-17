اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 17 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 17 / 12 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تعادل الفريق الأبيض مع بيراميدز، بهدف لمثله، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.
الزمالك وبيراميدز "حبايب" فى قمة الأسبوع الثاني بالدوري
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي، بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.
باتشيكو: "اللاعبين لم يفهموا العربى.. ومش عارف أكون زعلان ولا مبسوط"
قال البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، إنه تحدث إلى لاعبى الفريق باللغة العربية خلال مباراة بيراميدز قائلا:"بدأت أكلم اللاعيبة عربي وقلتلهم اطلعوا بس هم تقريبا ميعرفوش عربي"، وذلك فى تعليقه على المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي، بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.
وتابع باتشيكو فى المؤتمر الصحفى للمباراة:"مباراة فيها منافسة من الفريقين كل المحترفين كانوا علي مستوى عالي، كان عندنا مشكلة تنظيم في الشوط الأول، وبلغت اللاعبين إننا لا نترك بيراميدز يهاجم حتى لو كان مسيطر من غير خطورة والشوط الثاني عدلت بعض الامور، وتراجعنا في وقت ماكتش ينفع نتراجع، بدات اكلم اللاعيبة عربي وقلتلهم اطلعوا بس هم تقريبا ميعرفوش عربي ولم يستجيبوا لي، بعد الهدف الأول الذى سجلنا لنتعادل بيراميدز فتح اللعب وكنا ممكن نجيب جون تاني ومش عارف يبقي مبسوط أو زعلان ع التعادل".
شيكابالا وعبد الله السعيد يستبدلان "القمصان" بعد تعادل الزمالك وبيراميدز
استبدل الثنائى شيكابالا قائد الزمالك وعبد الله السعيد قائد بيراميدز، القمصان الخاصة بهما، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي، بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.
الزمالك راحة من التدريبات غدًا ويستعد لموقعة أفريقيا السبت
قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة وذلك بعد مواجهة بيراميدز مساء اليوم بالدوري الممتاز ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل استعدادا للقاء غزاله التشادي الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
حازم إمام: أتمنى الناس تشيل الزمالك من دماغها وتركز مع اللى عندهم مشاكل
علّق حازم إمام قائد الزمالك على تعادل فريقه مع بيراميدز في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من عمر الدوري، مؤكدا: "لعبنا أمام فريق كبير ولديهم امكانيات كبيرة ولاعبين كبار وضغطما في بداية المباراة حتى استقبلنا هدف وتمكننا من العودة بسرعة وكان من الممكن تسجيل الفوز من فرصتىّ أوناجم وساسي".وقال حازم خلال تصريحات لاستوديو قناة الزمالك: "كنا نرغب في تحقيق الفوز على بيراميدز ولكن الأهم أننا لم نخسر في المباراة وقدرنا نتماسك بعد استقبال هدف ولم نسجل هدف عشوائي ولعبنا كرة".
أشار حازم إمام إلى أن مباراة بيراميدز صفحة وتم غلقها ونفكر في المباراة القادمة ، وبيراميدز في بداية المباراة كانت تضغط في البداية من الأمام من عند محمود علاء ومحمود الونش، وكنا نضغط بقوة من أجل الحصول على الكرة الثانية بشكل جيد.
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