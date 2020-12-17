اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 17 / 12 / 2020

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي، بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.

باتشيكو: "اللاعبين لم يفهموا العربى.. ومش عارف أكون زعلان ولا مبسوط"

قال البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، إنه تحدث إلى لاعبى الفريق باللغة العربية خلال مباراة بيراميدز قائلا:"بدأت أكلم اللاعيبة عربي وقلتلهم اطلعوا بس هم تقريبا ميعرفوش عربي"، وذلك فى تعليقه على المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي، بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.

وتابع باتشيكو فى المؤتمر الصحفى للمباراة:"مباراة فيها منافسة من الفريقين كل المحترفين كانوا علي مستوى عالي، كان عندنا مشكلة تنظيم في الشوط الأول، وبلغت اللاعبين إننا لا نترك بيراميدز يهاجم حتى لو كان مسيطر من غير خطورة والشوط الثاني عدلت بعض الامور، وتراجعنا في وقت ماكتش ينفع نتراجع، بدات اكلم اللاعيبة عربي وقلتلهم اطلعوا بس هم تقريبا ميعرفوش عربي ولم يستجيبوا لي، بعد الهدف الأول الذى سجلنا لنتعادل بيراميدز فتح اللعب وكنا ممكن نجيب جون تاني ومش عارف يبقي مبسوط أو زعلان ع التعادل".

شيكابالا وعبد الله السعيد يستبدلان "القمصان" بعد تعادل الزمالك وبيراميدز

استبدل الثنائى شيكابالا قائد الزمالك وعبد الله السعيد قائد بيراميدز، القمصان الخاصة بهما، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي، بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.