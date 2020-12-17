اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 17/12/20

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الخميس 17/12/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة وأهمها ، أحمد ياسر ريان فى قائمة الأهلى لمباراة المحلة وغياب مروان محسن ، وارتفاع درجة الحرارة وراء استبعاد طاهر من قائمة مباراة المحلة، والأهلى يضع ترتيبات رحلة النيجر وتدريبات منفردة لحراس الفريق. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، حمام بخار يجهز أفشة لمباراة الأهلى وغزل المحلة..صورة كشف محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى عن طريقة استعداده لمباراة فريقه غداً أمام فريق غزل المحلة، حيث شارك متابعيه بصورة من خلال حسابه على موقع انستجرا

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