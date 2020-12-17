شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : المساعد والـVAR وهدف ملغى الأبرز فى لقاء بيراميدز والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيراميدز* الزمالك

المسابقة : الجولة الثانية من بطولة الدوري العام

الملعب : إستاد الدفاع الجوي

نتيجة المباراة :التعادل الإيجابي 1 / 1

حكم المباراة : محمد عادل

المساعد الأول : سمير جمال

المساعد الثاني : أحمد صلاح

الحكم الرابع : محمود رشدي

حكام ال VAR : جهاد جريشة و محمود ناجي

ميزان التقييم لطاقم الحكام

حكم المباراة : محمد عادل

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة نجح الحكم محمد عادل في العبور بالمباراة بأقل الأخطاء التحكيمية نتيجة التركيز والأهتمام والتمركز الصحيح وكانت أهم الأحداث كالأتي :

الحالة الأولي : في الدقيقة 3 من الشوط الأول يشير المساعد الثاني أحمد صلاح علي لاعب بيراميدز بالتسلل وحاله من الحالات الصعبة وإلغاء هدف لصالح بيراميدز وينتظر الحكم التأكيد من الـVAR علي صحة القرار الذي يؤكد صحة قرار الحكم المساعد بالتسلل والسؤال لماذا لم يتم عرض الحالة بالخطوط من قبل الـVAR لتحديد التسلل من عدمه .

الحالة الثانية : في الدقيقة 89 قرار صحيح من الحكم باحتساب مخالفة خارج منطقه جزاء بيراميدز لصالح الزمالك نتيجة الإعاقة الواضحة من لاعب بيراميدز أحمد سامي للاعب الزمالك بن شرقي والقرار صحيح نتيجة قرب الحكم من الحدث .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، تحمل السرعة ، والسرعة القصوي بالأضافة إلي متابعة اللعب داخل مناطق الجزاء خاصة في حالات مناطق الجزاء .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من محمود حمادة , أحمد سامي من فريق بيراميدز في الدقيقة 11 ، 89 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد والقرار صحيح .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول :أشار علي حالات التسلل في الدقائق 3 , 5 وتعاون بالقرار في إحتساب المخالفات القريبة بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 4 وإلغاء هدف لصالح بيراميدزوحالة من الحالات الصعبة ، وسمح بأستمرار اللعب وقرار رائع في الدقيقة 78 وحالة من حالات التميز .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الـVAR: لاتوجد حالات بأستثناء التأكيد علي قرار الحكم المساعد في هدف بيراميدز الملغي .