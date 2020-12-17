شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب حكام أجانب لمباريات الدورى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مصدر مسئول بنادي بيراميدز إن ناديه استقر على خوض مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز بحكام أجانب بعد المشاكل التحكيمية التي حدثت في مباراتي الاتحاد والزمالك وخاصة بعد إلغاء هدف صحيح للنادي في مرمى الزمالك، وشدد المصدر على أن بيراميدز يتعرض لأخطاء عديدة والفريق له هدف واضح في شباك الزمالك لإيريك تراوري ورغم وجود تقنية الفار لم يتم إعادة اللقطة أو اتخاذ قرار فيها وخسارة نقطتين في النهاية بالتعادل.

أضاف أن القرار بخوض المباريات بحكام أجانب لا بديل عنه خاصة وأن ما يحدث هو إحباط للنادي الراغب في المنافسة على لقب الدوري.