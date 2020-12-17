شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: هدف تراورى تسلل واضح وليس هدف صحيح لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حسم أحمد الشناوى الخبير التحكيمى، حالة الجدل حول صحة هدف إيريك تراورى من عدمه في المباراة، التي جمعت بين الزمالك وبيراميدز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدورى.وقال أحمد الشناوى خلال الاستوديو التحليلى لمباراة في قناة أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: أن هدف إيريك تراورى تم إلغاؤه بداعى التسلل بإشارة من الحكم وأكد عليه حكام الفار، والكرة من تسلل واضح بعد تقدم إيريك تراورى والدليل الخط الذى خلف حازم إمام وتراورى والصورة المنتشرة خادعة، والكرة تسلل واضح".

وأضاف أحمد الشناوى: أن محمد عادل أدارة مباراة ممتازة جدا ولم يذهب إلى الفار كثيرا وكل اللقطات أدارها باقتدار".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.