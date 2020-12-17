شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يتعادل للزمالك أمام بيراميدز فى الدقيقة 74.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، فى خطف الهدف الأول لفريقه بعد تحويله تمريرة المغربى أوناجم جناح الأبيض إلى داخل مرمى بيراميدز، فى الدقيقة 74 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد الدفاع الجوى، في الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 1 / 1 حيث تقدم أحمد الشيخ لبيراميدز ونجح مصطفى محمد فى التعادل للزمالك.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.