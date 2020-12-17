شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتسح الزمالك بفارق 23 نقطة فى ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق كرة سلة الأهلى رجال ، على نظيره الزمالك بنتيجة 68 /91 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بصالة الإسماعيلية ، فى إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائى دورى المرتبط بفرق 16 سنة، وشهدت فترات اللقاء الأربعة تقدم الزمالك، وانتهت الفترة الأولى 21/13 للزمالك ، و الفترة الثانية 36/29 للأبيض، وفيما يخص الفترة الثالثة 60/52 للأهلى و 68/91 فى الرابعة والنهائية ، واتسطاع الأحمر أن يعود إلى المباراة ويقوم بريمونتادا فى الفترة قبل الأخيرة .

ويأتى إقامة المباراة، بعد تأجيل منافسات دورى الدرجة الأولى التى كان مقرر إقامتها اليوم، حتى تقام الأسبوع المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية، على مستوى الرجال أيضا، وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا إلى جميع الأندية المشاركة فى المنافسات يخطرهم بتأجيل المباريات، وهى الترسانة والغابة ومدينة نصر، بلبيس، كفر الشيخ، قوص، أسوان، هوليوليدو، مسلمين قنا، مسلمين أرمنت، مسلمين إسكندرية، المحلة، المنصورة، السكة، بلقاس، الصيد، كابسى، الداخلية، العبور، السكة الحديد، كفر الزيات، وكيما.