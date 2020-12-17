شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أتمنى الناس تشيل الزمالك من دماغها وتركز مع اللى عندهم مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق حازم إمام قائد الزمالك على تعادل فريقه مع بيراميدز في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من عمر الدوري، مؤكدا: "لعبنا أمام فريق كبير ولديهم امكانيات كبيرة ولاعبين كبار وضغطما في بداية المباراة حتى استقبلنا هدف وتمكننا من العودة بسرعة وكان من الممكن تسجيل الفوز من فرصتىّ أوناجم وساسي".وقال حازم خلال تصريحات لاستوديو قناة الزمالك: "كنا نرغب في تحقيق الفوز على بيراميدز ولكن الأهم أننا لم نخسر في المباراة وقدرنا نتماسك بعد استقبال هدف ولم نسجل هدف عشوائي ولعبنا كرة".

أشار حازم إمام إلى أن مباراة بيراميدز صفحة وتم غلقها ونفكر في المباراة القادمة ، وبيراميدز في بداية المباراة كانت تضغط في البداية من الأمام من عند محمود علاء ومحمود الونش، وكنا نضغط بقوة من أجل الحصول على الكرة الثانية بشكل جيد.

شدد على أن يوسف أوباما لم يكن جاهزا للمشاركة في المباراة لأنه عائد من الإصابة بكورونا مثلما حدث معي ويكون لها تأثير سلبي على التنفس والأداء البدني داخل الملعب، وباتشيكو فضل عدم المجازفة به".

أكمل: "بالنسبة للشائعات اللي بتطلع عن الزمالك، لا حقيقة لرغبة اللاعبين الأجانب في الرحيل عن الزمالك وجميعهم سعدا بالبقاء في النادي وأتمنى الناس تشيل الزمالك من دماغها وتركز مع الناس التانية اللي عندها مشاكل في فرقها".