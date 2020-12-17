شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى الممتاز على ستاد السلام، وجاءت قائمة الاهلى لمواجهة المحلة كالتالى: محمد الشناوى وعلي لطفى ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.
وتم استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر من قائمة المباراة لعد جاهزيته واستمراراه فى خوض برنامج تأهيلي .
ويلعب الأهلي عقب مواجهة غزل المحلة فريق سونيديب بطل النيجر في لقاء ذهاب دور الـ 32 احد يومي 22-23 ديسمبر.
وبعد العودة من النيجر يواجه الأهلي الزمالك في منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري مساء الاثنين 28 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.
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