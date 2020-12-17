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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه الزمالك نظيره جازيلى بطل تشاد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء القادم 23 ديسمبر الجاري.

وكان الزمالك قد اتفق مع مسؤولي نادي جازيلي على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر، على أن يتحمل مسؤولو القلعة البيضاء تكاليف سفر الفريق التشادي وإقامته في مصر لحين خوض المباراتين.

وسبق أن التقى نادى الزمالك مع نادى جازيل التشادى فى عام 2013 ونجح الأبيض فى التفوق بنتيجة 7 / 0.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.