شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الخميس 17 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 17 / 12 / 2020 إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري حيث التقى الإسماعيلى مع الإنتاج الحربي والزمالك مع بيراميدز والجونة مع المصري.
ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية أهداف الثلاث مباريات التى انتهت جميعها بالتعادل..
الإسماعيلى 3 – 3 الإنتاج الحربي
تعادل فريق الانتاج الحربي مع نظيره الإسماعيلي ، بثلاث أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة من الفريقين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.الزمالك 1 – 1 بيراميدز
الجونة 1 -1 المصري
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