شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: هدف تراورى صحيح.. ولم نلعب على التعادل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن النقطة أمام الزمالك غير مرضية بالنسبة له، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى في إطار مباريات الجولة الثانية من الدورى.وقال هانى سعيد فى لقاء مع قناة أون تايم سبورت: "النقطة الى خدناها مش راضيين عنها وإحنا مش نازلين نلعب على التعادل، والبداية لن تؤثر على مشوارنا".

وأضاف هانى سعيد: "كرة إيريك تراورى كانت مش واضحة في الملعب ولكن فيه كلام كتير وصلى أنها هدف ولما خرجت وشوفت اللقطة تانى فهى هدف مؤكد لينا، فأنا مش عارف المشكلة فين في الفار ولا في فرق مش هتتحسب عليها الكور دى، واللقطات دى هل بتكون لها حسابات تانى، فأتمنى التحكيم يكون بشكل عادل لكل الفرق لأن هناك فرق لديها طموح وباللقطات دى بتقتل طموحات هذه الفرق".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.