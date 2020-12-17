شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث منتخب الشباب لكرة القدم: بيانات الكاف أكدت أنه لاإصابات جديده حتى أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب لكره القدم ان الذي يحدث لمنتخب الشباب هو امر غريب للغاية لم يحدث مطلقا، مشيرا الى ان الكاف قد ابلغهم بمجرد وصول اللاعبين الإضافيين بإيجابية مسحة اثنين اخرين مصابين بفيروس كورونا وانه حتى مساء أمس كانت بيانات الكاف تؤكد أنه لا يوجد أي إصابات جديده بين لاعبى المنتخب .

وتابع ماهر خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج اخر النهار المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامي تامر امين أن هناك امر غير مفهوم في بيانات الكاف حول نتائج مسحات لا عبى المنتخب، مشيرا الى أن اللجنة الطبية المسئولة بدورة شمال افريقيا لديها تخبط في القرارات الصادرة منها بشأن إصابات اللاعبين بالفيروس واللجنة الطبية بالكاف واتحاد شمال افريقيا هي المسئولة عن اجراء المسحات للاعبي المنتخبات المشاركة.

وواصل قائلا ان الكاف يرفض اعتماد قائمة المنتخب بـ14 لاعب لخوض المباراتين المتبقيتين مؤكدا على المنتخب الوطني من المرشحين للفوز بالبطولة أو الوصول ضمن افضل فريقين، مشيرا الى أن الاتحاد الأفريقي لا يبدى أي مرونة في اعتماد قائمة منتخب مصر 14 لاعب، مؤكدا على ان إصرار الكاف على غياب المرونة مع المنتخب المصري يضع مساحه للشك في صحة قراراته.