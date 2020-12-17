شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك : هدفنا المنافسة على كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز أنه يهنئ لاعبي فريقه على الأداء في الشوط الأول خلال مباراة الزمالك في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، خاصة وأنها مباراة مهمة جدا في الدوري المصري.وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه يعتقد أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل ولكنه واجه فريق قوي، مضيفا أنه يهنئ اللاعبين على الشوط الأول خاصة وأن الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الفريق سيغلق ملف لقاء الزمالك وسيبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، موضحا أن فريقه قدم مباراة شبه متكاملة أمام الزمالك والأداء كان أفضل من اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري.

وأضاف المدير الفني الأرجنتيني بأن فريقه لديه هدف واضح هو المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها، موضحا أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ولا يزال الموسم طويل، مضيفا بأن الأهم كيف سينهي الموسم ولا ينظر للبداية.

شدد على أنه يعمل على تصحيح الأخطاء موضحا أن النتائج تعطي دفعة للاعبين، ولكنه يعمل على تحقيق الفوز وتقديم أداء جيد، وشد على أن فيروس كورونا يؤثر على جميع الأندية وتسبب في تغيير حساباته في اللقاء ويحدث مع جميع الأندية.

وأوضح المدير الفني أنه يحترم التحكيم في جميع ظروفه ولكنه لم ير كرة الهدف الذي لم يحتسب لفريقه ولكن هناك تقنية الفيديو التي تكون هي الفيصل، مضيفا بأن الجميع يخطئ ولا تواجد أي مشكلة، وتقنية الفيديو هي الحكم العادل.

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن فريقه يضم مجموعة متميزة في خط الوسط والهجوم تستطيع أن تحسم أي مباراة، وأوضح أن عبد الله السعيد تحامل على نفسه بسبب شكواه من بعض الآلم، وأوضح ان كرة القدم لعبة جماعية في حين أن هناك بعض اللاعبين لديهم مهارات فردية كرمضان صبحي وعبد الله السعيد.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بيبنهما في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم لأصحاب الأرض وتعادل مصطفى محمد للفريق الأبيض

التعادل رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الرابع، في حين يقتنص بيراميدز أولى نقاطه في الدوري ليحتل المركز الثالث عشر.