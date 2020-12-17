شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز 1-1 بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قائم بين الزمالك وبيراميدز، بعد مرور 75 دقيقة من اللقاء المقام حاليا بين الفريقين ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.

بدأ الزمالك الشوط الثاني للمباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ بيراميدز الشوط الثاني للمباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.

وجاءت بداية الشوط الثاني، أفضل بالنسبة للاعبي الزمالك، وظهرت الخطورة الأولي بالدقيقة 50 عن طريق مصطفي محمد، بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء، وحاول تمريرة سريعا لكن يتدخل دفاع بيراميدز ويشتت الكرة لركلة ركنية.

وينقذ شريف إكرامي مرمي بيراميدز، من هجمة خطيرة بالدقيقة 51 بعد تمريرة خطيرة من فرجاني ساسي تجاه زيزو ليخرج إكرامي من مرماه ويقوم بدور الليبرو ويشتت الكرة قبل وصولها لزيرو ويحرم الزمالك من فرصة خطيرة.

ويسقط جون أنطوي على الأرض بالدقيقة 55 بعد كرة مشتركة مع محمود الونش ليوقف محمد عادل حكم المباراة اللعب ويطلب دخول الطاقم الطبي لبيراميدز لعلاج اللاعب قبل استئناف اللقاء.

ويهدر بيراميدز فرصة هدف محقق بالدقيقة 59 بعد توغل عمر جابر فى دفاعات الزمالك ويمرر الكرة ليتصدي لها محمد أبو جبل ثم ينجح مدافعى الأبيض فى تشيتت الكرة من منطقة الجزاء قبل وصولها لعبد الله السعيد.

ويجري الزمالك تغييره الأول بالدقيقة 62 بخروج أحمد سيد زيزو ونزول محمود شيكابالا ويرد بيراميدز بأول تغييراته بنزول أحمد الشيخ بدلا من محمود حماده.

ويسيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللعب بشكل ملحوظ في الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الثاني، مع تراجع لاعبي الزمالك في وسط ملعبهم.

وتسفر سيطرة بيراميدز، على تسجيل أحمد الشيخ الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 68 بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد نجح لاعب الأهلي السابق في استقبالها بنجاح ووضعها على يمين أبو جبل معلنا عن أول أهداف المباراة.

بعد هدف بيراميدز، يضغط لاعبو الزمالك بشدة لإحراز هدف التعادل ويسدد محمود علاء كرة قوية بالدقيقة 70 لكن يتصدي لها شريف إكرامي.

ويهدر حميد أحداد هدف محقق للزمالك بالدقيقة 71 بعد إنفراده بشريف إكرامي حارس بيراميدز لكنه يسدد الكرة خارج المرمى تماما.

ويجري الزمالك ثاني تغييراته بالدقيقة 72 بنزول محمد أوناجم بدلا من حميد أحداد.

وينجح مصطفي محمد في تسجيل هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 74، بعد كرة عرضية من محمد أوناجم.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.