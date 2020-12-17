شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد ينهى خلاف أحمد فتحى مع الحكم محمد عادل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى هانى السعيد المدير الرياضى لـ"بيراميدز" خلاف أحمد فتحى لاعب فريقه مع محمد عادل حكم مباراة الفريق السماوي والزمالك بعد انتهاء شوط المباراة الأول من اللقاء المقام حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

يسعى الأبيض لتحقيق انتصاره الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيمته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.