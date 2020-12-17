شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة وذلك بعد مواجهة بيراميدز مساء اليوم بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل استعدادا للقاء غزاله التشادي الأربعاء المقبل في ذهاب دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في استاد الدفاع الجوي. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك راحة من التدريبات غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.