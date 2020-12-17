شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى غزل المحلة فى مباراة غياب المدربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مع غزل المحلة فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، على ملعب السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الأهلى اللقاء بمعنويات مرتفعة بسبب نشوة الانتصارات الأخيرة للفريق عقب فوزه بدورى أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، وتتويجه بلقب الكاس إثر فوزه على طلائع الجيش فى المباراة الختامية بجانب الانتصار الذى حققه فى الجولة الأولى للدورى على حساب مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى لمواصلة المسيرة لمطاردة سيراميكا مفاجأة الدورى والمتصدر حتى الآن، كما يعتبر الفوز مهمًا لمنح اللاعبين دفعة قوية قبل السفر إلى النيجر لمواجهة فريق سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجارى.

ويقود الفريق خلال اللقاء فنيًا، كافين جونسون، المدرب المساعد للفريق، بالتعاون مع سامى قمصان، بسبب غياب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، الذى أصيب بكورونا ويخضع للعزل حاليًا فى أحد المستشفيات.

شهدت تحضيرات الفريق الأخيرة التركيز على علاج الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبون مؤخرًا لتجنب تكرارها، بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية، خصوصا التسديد المباشر على المرمى والتعامل مع العرضيات كأحد الحلول للتسجيل، كما شدد أعضاء الجهاز الفنى على اللاعبين بضرورة احترام المنافس وتنفيذ التعليمات لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات التى يشهدها الفريق منذ تولى موسيمانى المسؤولية، وحذر المدرب المساعد جونسون من انتفاضة المنافس، وطالب اللاعبين بضرورة إنهاء المباراة مبكرًا لقتل طموح ورغبة زعيم الفلاحين، خاصة أن الفريق يحتاج الفوز للحفاظ على صدارته المبكرة لجدول الترتيب فى رحلة الدفاع عن لقب الدورى.

وتلقى الفريق ضربتين قويتين قبل مواجهة اليوم بإصابة النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق فى كاحل القدم وغيابه لمدة 3 شهور عن الملاعب، بجانب إصابة ناصر ماهر وغيابه لمدة 3 أسابيع، بخلاف إصابة حسين الشحات ومروان محسن. وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، فى حراسة المرمى، وأمامه محمد هانى وأيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومجدى أفشة وطاهر محمد وصلاح محسن.

على الجانب الآخر، يرفع غزل المحلة شعار التحدى أمام بطل الدورى لرغبته فى تحقيق المفاجأة بالفوز على الأحمر بعد حصوله على نقطة ثمينة بتعادله مع سموحة بهدف لكل منهما فى الجولة الأولى. وحرصت جماهير المحلة على حضور المران الأخير للفريق والهتاف للاعبين ودعمهم قبل مواجهة الأهلى، كما ساندت الجماهير المدرب خالد عيد، الذى يغيب عن التدريبات ولن يقود المحلة فى اللقاء بسبب إصابته بكورونا.

وقاد مران المحلة المدرب العام طارق غيدة، وعقد جلسة مع لاعبى الفريق، وطالبهم بالتركيز الشديد وعدم الرهبة من اسم الأهلى، وسط هتافات مدوية من الجماهير التى أشعلت الشماريخ.

وحرص الجهاز الفنى على مشاهدة تسجيلات لمباريات الأهلى الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة للمباراة.