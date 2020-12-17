شكرا لقرائتكم خبر عن هدف واحد يفصل «ميسى» عن معادلة رقم «بيليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن إنجاز رائع ينتظر الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة.

وبحسب الصحيفة، فإن ميسى على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الأسطورة البرازيلى بيليه كأفضل هداف فى التاريخ مع نادٍ واحد.

وأوضحت الصحيفة أن بيليه سجل 643 هدفًا بقميص سانتوس، بينما سجل ميسى 642 هدفًا حتى الآن مع برشلونة، أولها كان يوم 1 مايو 2005 فى شباك ألباسيتى، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

وبدأ ميسى صاحب الـ33 عاما هذا الموسم وفى جعبته 634 هدفًا، قبل أن يسجل 8 أهداف، 5 منها فى الليجا، و3 فى دورى الأبطال. وجاءت أهداف ميسى الـ642 فى 744 مباراة بقميص برشلونة، بينما سجل بيليه أهدافه الـ643 فى 757 مباراة مع سانتوس.

ولعب بيليه بقميص لسانتوس لمدة 18 عامًا، وهو رقم قياسى يحتفظ به حتى غادر فى عام 1974 ليلعب مع نيويورك كوزموس فى الولايات المتحدة.