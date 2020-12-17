شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لبيراميدز: كنا الأحق بالفوز والزمالك فريق قوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز أنه يهنئ لاعبي فريقه على الأداء في الشوط الأول خلال مباراة الزمالك في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، خاصة وأنها مباراة مهمة جدا في الدوري المصري.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه يعتقد أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل ولكنه واجه فريق قوي، مضيفا أنه يهنئ اللاعبين على الشوط الأول خاصة وأن الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الفريق سيغلق ملف لقاء الزمالك وسيبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، موضحا أن فريقه قدم مباراة شبه متكاملة أمام الزمالك والأداء كان أفضل من اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري