شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام غاضبًا: «شيلو الزمالك من دماغكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حازم إمام، قائد فريق الكرة بنادي الزمالك، عن غضبه الشديد من تضخيم البعض للأمور واطلاقهم الشائعات على حد قوله.

وقال إمام في تصريحات لقناة أن تايم سبورتس أعقبت تعادل الزمالك مع بيراميدز في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز:" الاعلام أغلبه موجه ضد الزمالك والجميع يطلق الشائعات.. ياريت تشيلو الزمالك من دماغكم شوية".

وواصل:"لاعبو الزمالك الذي أدعى البعض انهم يطالبون الرحيل يقاتلون في المعب من أجل تحقيق الانتصارات".

وأنهى حديثه مطالباً جماهير النادي بمواصلة الدعم والمساندة وعدم الانجراف وراء الشائعات.