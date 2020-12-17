شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة يرد علي مهاجمينه بسبب ضربة جزاء رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز تعرض للطرد بسبب حديثه مع حكم المباراة حول عدم احتساب ركلة الجزاء أمام الاتحاد السكندري.
وقال حمزة في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم »مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز: "الحكام يتخذون قرارات حسب ألوان الأندية وعندما كنت فى الزمالك الحكم كان يحتسب لي ركلات جزء ولكن عندما انتقلت إلى صفوف الجونة كانوا لا يحتسبون لى".
وأضاف الحكام يجاملون الأهلي والزمالك، موضحًا أن رمضان أكد بنفسه بتعرضه للطرد بسبب حديثه مع الحكم حول بأنه إذا كان يرتدي قميص أحمر كان سيحسب له ركلة الجزاء".
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