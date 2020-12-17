شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لازم كل اللعيبة تتدرب بجدية خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، انه علي لاعبي الزمالك، بذل المزيد من الجهد، خلال التدريبات الفترة المقبلة.

وقال باتشيكو، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة بيراميدز: «انه سيعتمد خلال الفترة المقبلة، علي كل لاعبي الزمالك، ولذلك عليهم جميعاً ان يبذلو المزيد من الجهد، ليستحقو المشاركة عن جدارة»

وأضاف باتشيكو، انه لامكان بالتشكيل الأساسي، الا للعناصر الجاهزة بدنياً وفنياً.

وتعادل الزمالك، مع بيراميدز، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما " الخميس "، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري.