شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يسيطر على جوائز الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم، خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس في مقره بمدينة زيورخ السويسرية من أجل توزيع جوائز "ذا بست" للأفضل في عام 2020.

واستطاع ليفاندوفسكي أن يتفوق على الثنائي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بعدما تمكن من جمع كافة البطولات التي شارك بها خلال العام الحالي.

وأقيم الحفله الذي حضره المرشحون للجوائز عبر الواقع الافتراضي من أجل الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المتفشي في العالم.

وسبق أن حصل ليفاندوفسكي على دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ليكون الوحيد من بين المرشحين الثلاثة الذي تمكن من جمع كافة البطولات التي شارك فيها.

وحصل ليفاندوفسكي خلال العام الحالي أيضًا جائزة أفضل لاعب في العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والحذاء الذهبي لهدافي البطولات الأوروبية.

وفازت الإنجليزية لوسي برونز (ليون – مانشستر سيتي) بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقة على الدنماركية بيرنيلي هاردر (فولفسبورج – تشيلسي) والفرنسية ويندي رينار (ليون)

وأعلن فيفا تشكيل العام من اختيار اللاعبين: أليسون بيكر – ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – سيرخيو راموس – ألفونسو ديفيز - يوشوا كيميتش – كيفن دي بروين – تياجو ألكانتارا - ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كريستيانو رونالدو

وفاز ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا يفوز بجائزة مُشجع العام، كما فاز الإيطالي ماتيا أنيسي (17 عاما) بجائزة اللعب النظيف لإنقاذه منافس من الموت في أرض الملعب.

وحصد الألماني يورجن كلوب (ليفربول) جائزة أفضل مدرب في العالم متفوقا على الألماني هانز فليك (بايرن ميونيخ) والأرجنتيني مارسيلو بييلسا (ليدز يونايتد)، وحصل الكوري سون هيونج مين (توتنام في شباك وست هام) يفوز بجائزة بوشكاش متفوقا على الأوروجويانيين لويس سواريز (برشلونة في شباك مايوركا) وجورجيان دي أراسكيتا (فلامنجو في شباك كيارا).

وفازت الهولندية سارينا فيجمان (هولندا) بجائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات متفوقة على الإنجليزية إيما هايز (تشيلسي) والفرنسي جان لوك فاسور (ليون)، وحصدت الفرنسية سارة بوهادي (ليون) جائزة أفضل حارسة مرمى متفوقة على التشيلية كريستياني إندلر (باريس سان جيرمان) والأمريكية أليسا نايهر (تشيكاجو ريد ستارز)

وحصد الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) والسلوفيني يان أوبلاك (أتليتكو مدريد)

وفي الحفل نعى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الراحلين العظيمين عن عالمنا: دييجو مارادونا، وباولو روسي