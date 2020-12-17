شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز "الفيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الخميس.

وتفوق ليفادوفسكي نجم بايرن ميونخ على كل من، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي. - جائزة أفضل لاعبة أحرزتها الإنجليزية لوسي برونز.

- جائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2020 نالتها الفرنسية سارة بوحدي حارسة فريق ليون.

- جائزة أفضل حارس مرمى أحرزها الألماني مانويل نوير حامي عرين فريق بايرن ميونخ.

- جائزة "بوشكاش" التي ينالها صاحب أفضل هدف أحرزها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

- جائزة أفضل مدرب أو مدربة لفرق السيدات أحرزتها الهولندية سارينا فيغمان مدربة منتخب "الطواحين الهولندية".

- جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال نالها الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي.