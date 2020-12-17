شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد الألماني "مانويل نوير" حارس بايرن ميونخ، بجائزة أفضل حارس في عام 2020، الجائزة الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وقدم نوير مع فريقه موسم استثنائي بفوزهم لخمس ألقاب، دوري أبطال أوروبا والدوري الالماني، بجانب كأس المانيا والسوبري الالماني والأوروبي. وفي السياق نفسه فازت الفرنسية "سارة بوحدى " حارسة فريق ليون أفضل حارسة مرمي لعام 2020 ، بعد تتويجها مع فريقها بدوري ابطال أروربا للسيدات. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

كانت هذه تفاصيل خبر نوير يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.