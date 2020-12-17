the best : لوسي برونز الافضل لعام 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 احرزت لاعبة المنتخب الانكليزي لكرة القدم لوسي برونز جائزة الافضل في العالم لعام 2020 في حفل الجوائز الذي ينظمه الفيفا افتراضيا في زيوريخ السويسرية.

وتفوقت برونز مدافعة نادي مان سيتي في الجائزة على الفرنسية رينارد والدنماركية بيرنيل هاردر.

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