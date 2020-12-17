رونالدو وميسي يقودان التشكيلة المثالية لعام 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 اعلن الاتحاد الدولي فيفا التشكيلة المثالية لعام 2020 رجال وسيدات في حفل الجوائز الافتراضي الذي تستضيفه زيوريخ السويسرية.

وجاءت التشكيلة على الشكل التالي: رجال : اليسون اركسندر ارنولد - فان دايك - راموس - ديفيس تياغو الكانتارا - جوشوا كيميتش - كيفين دي بروين ميسي - ليفاندوفسكي - رونالدو سيدات ايندلير برونزه - رينارد - برايت هيث - بوكيتيه - بونانسيا - رابينو كاسكارينو - مييدينا - هاردر

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