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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوير يفوز بجائزة أفضل حارس في عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
فاز حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ الالماني مانويل نوير بجائزة أفضل حارس في عام 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم في مدينة زيوريخ السويسرية.
وكان الحارس الالماني الدولي قد تنافس على هذه الجائزة، في القائمة النهائية، مع كل من يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.
يذكر ان نوير كان قد قدم موسمًا رائعًا مع البايرن، وساهم في حصد 5 ألقاب هذا العام، هي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الألماني، والسوبر الأوروبي.
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