سون هيونغ مين يحسم جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 نال لاعب فريق ​توتنهام​ الانكليزي، الدولي الكوري الجنوبي ​سون هيونغ مين​ ​جائزة بوشكاش​ لأفضل هدف سجله في عام 2020 امام فريق برنلي وذلك في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "​الفيفا​" الافتراضي لجوائز "THE BEST"، وذلك بعد المنافسة مع كل من اراسكياتا و​لويس سواريز​.



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