the best : ماتيا انييزي يحرز جائزة الروح الرياضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

احرز ماتيا انييزي جائزة الروح الرياضية في حفل جوائز الفيفا الذي يقيمه الاتحاد الدولي افتراضيا في زيوريخ السويسرية.



وفاز انييزي بالجائزة بعدما انقذ حياة لاعب اخر في لقاء جمع بين نادييهما.

وبالتفاصيل ان انييزي رأى لاعبا يسقط ارضا من دون ان يلسمه احد فهب لمساعدته وهو الذي كان قد اجرى عدة دورات اسعافات اولية في السابق فما كان منه الا ان وضعه على جنبه وساهم بعدم ابتلاع لسانه كونه كان يختنق وعلى الفور تمت معالجة اللاعب المصاب وبفضل شجاعة انييزي بقي على قيد الحياة.