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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفيفا يكشف عن المدرب الأفضل في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هوية الفائز بجائزة أفضل مدير فني، في عام 2020، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.
واختار الفيفا، الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، ليتوج بجائزة أفضل مدير فني في العام الحالي، بعد منافسة مع الثنائي هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد.
ونجح كلوب في قيادة ليفربول بأداء استثنائي، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عامًا.
يشار إلى أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ألغت جوائزها هذا العام، بسبب جائحة كورونا.
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