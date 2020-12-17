ركلات الترجيح تصعد بالفيصلي للدور ربع النهائي

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وسيطر التعادل السلبي على مجريات شوطي المباراة بالرغم من إهدار الفيصلي لركلة جزاء في الشوط الأول عن طريق البرازيلي جليرمي، قبل أن تنتقل المباراة للأشواط الإضافية، والتي عجز الفريقان فيها عن هز الشباك، لتتجه المباراة لركلات الترجيح ويتمكن الفيصلي من حسمها بعد ماراثون طويل استمر لعشر ركلات، أهدر خلالها الاتفاق ركلتين بأقدام محمد الكويكبي وإبراهيم محنشي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ فريق الفيصلي الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد إقصائه فريق الاتفاق بركلات الترجيح بتسعة أهداف مقابل ثمانية في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، لينتقل لمواجهة الباطن في الدور ربع النهائي.وسيطر التعادل السلبي على مجريات شوطي المباراة بالرغم من إهدار الفيصلي لركلة جزاء في الشوط الأول عن طريق البرازيلي جليرمي، قبل أن تنتقل المباراة للأشواط الإضافية، والتي عجز الفريقان فيها عن هز الشباك، لتتجه المباراة لركلات الترجيح ويتمكن الفيصلي من حسمها بعد ماراثون طويل استمر لعشر ركلات، أهدر خلالها الاتفاق ركلتين بأقدام محمد الكويكبي وإبراهيم محنشي.

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