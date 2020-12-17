هبوط مؤشر الهلال يفقده لقبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق الهلال الأول هبوط مؤشره الكروي بعد فقد المحافظة على لقبه السابق كبطل لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بخروجه من البطولة في دور الـ16 أمس على يد فريق الفتح بهدفين دون مقابل، سجلا عن طريق مروان باتنا وسفيان بن دبكة في الدقيقتين الـ(55) و(88) في اللقاء الذي جرى على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وعجز الهلال في المضي قدما نحو لقبه العاشر في البطولة، بعد إخفاقه في تعديل النتيجة في وقت مبكر قبل أن يعززها الفتح بهدف ثان، ليكشف حالة الإعياء الفنية للهلال التي كان عليها منذ الجولة الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تلقيه أول خسارة له في الدوري الأسبوع الماضي أمام فريق الوحدة بالرياض.

ولم يحسن المدير الفني لفريق الهلال الروماني لوشيسكو رازفان في اختيار الأوراق الميدانية بعد أن احتفظ بقوة الفريق (بافمنتيبي قوميز، وسالم الدوسري، ومحمد البريك) حتى الدقيقة الـ62 بحجة تدوير لاعبي الفريق نتيجة لتأثرهم بالإرهاق، إذ عجز البدلاء عن سد فراغ زملائهم بما فيهم الأرجنتيني لوسيانو فيتو، الذي لم يبدأ بعد رحلة التأقلم مع الفريق وأسلوبه الفني، ومع طريقه رازفان الذي خسر أول منافسة له منذ قدومه للهلال قبل موسمين.

لم يتوقع المتابع أن يخرج الهلال من البطولة بهدفين نظيفين، إذ كان له حضوره في الشوط الأول المفتوح بين الطرفين، الذي وفق فيه حارس مرمى الفتح ماكسيم في إنقاذ مرماه من عدة كرات خطرة. إلا أن هدف الفتح المبكر في الشوط الثاني قلب التكتيك الفتحاوي الذي مال إلى دفاع المنطقة، والى الضغط على حامل الكرة واعتماد الهجمات المرتدة التي كان ثمرتها الغالية الهدف التعزيزي، وكانت النتيجة بمثابة تصحيح أوضاع الفريق التي تركها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يخرج فيها الهلال من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سبق أن خسر في نسخة 2017-2018 من أمام نظيره القادسية في المباراة التي أقيمت على ملعب الراكة، وحقق القادسية الفوز بهدف دون رد أحرزه وقتها بيسمارك فيريرا في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ليحقق واحدة من مفاجآت الكأس وقتها.

وفي عام 1990، تمكن فريق الرياض من الإطاحة بفريق الهلال من دور الـ16 في صدمة كبيرة لعشاق الزعيم وقتها في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي.

لماذا خسر الهلال: