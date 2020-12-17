شكرا لقرائتكم خبر نجوم الرياضة يقتحمون لائحة الأعلى أجرا لعام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق السويسري روجر فيدرر، البالغ 39 عاما، المتوج بـ20 لقبا في بطولات الغراند سلام، ثالث أعلى المشاهير أجرا، بمبلغ وصل إلى 106.3 ملايين دولار.ولم يخسر روجر فيدرر أرباحه، رغم أنه ظل بعيدا عن الملاعب منذ استئناف النشاط في أغسطس الماضي، بسبب إصابته في الركبة، والتي تعرض لها بداية العام الجاري.
في حين تلاه على القائمة نجما الكرة المستديرة، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بعائدات بلغت 105 ملايين دولار و104 ملايين دولار على الترتيب.
وحل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في المركز السابع بعائد بلغ 95.5 مليون دولار، فيما جاء في المركز التاسع نجم الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة ليبرون جيمس بـ88.2 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الرياضة يقتحمون لائحة الأعلى أجرا لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.