شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يهزم الشارقة بهدف سينمائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أذاق بني ياس ضيفه الشارقة الخسارة الأولى هذا الموسم بعدما فاز على متصدر دوري الخليج العربي بهدف نظيف سجله أحمد أبوناموس في الدقيقة 80 من المباراة على ملعب استاد الشامخة في افتتاح الجولة العاشرة.

وسجل البديل الرائع أبو ناموس هدف الفوز لـ«السماوي» بعد 105 ثوان من دخوله للملعب مستخدماً مهاراته العالية في المراوغة بعدما تخطى 5 لاعبين على طريقة الأسطورة الراحل الارجنتيني مارادونا، ليسجل هدفه السينمائي.

الفوز أعاد بني ياس لمربع القمة ليحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما باتت صدارة «الملك» في خطر بعد توقف رصيده عند 23 نقطة.

وكان لافتاً تأثير أرضية ملعب المباراة السيئة على لاعبي الفريقين حيث انزلق أكثر من لاعب، حتى أن حارس بني ياس انزلق في مشهد مثير وكاد ان يفقد الكرة مما جعل أكثر من لاعب يظهر غضبه من فقدان الكرة بسهولة.

ونجح «الملك» في فرض سيطرته مبكراً وحبس أصحاب الملعب في منطقته الخاصة اغلب دقائق الشوط الأول، وكان الشارقة قريباً من مباغتة بني ياس ولكن خط هجومه اصطدم بدفاع قوي وحارس فهد( فهد الظنحاني) يلعب بثبات على خط المرمى.

في المقابل، كانت الطلعة الهجومية الأخطر للفريق السماوي في الدقيقة 17 عن طريق السهم سهيل النوبي الذي سدد كرة فشل قلب الدفاع شاهين عبدالرحمن في تشتيتها لتذهب إلى ركلة ركنية.

بعد العودة من غرفة الملابس تغير إيقاع المباراة وبات بني ياس يلعب بشكل هجومي أكثر جراءة فأصبحت الهجمات متبادلة وواصل فهد الظنحاني تألقه، قبل أن ينجح البديل أحمد أبو ناموس في خطف الفوزبطريقة رائعة.

فوز عظيم

من جهته، أعرب الروماني دانييل ايسيلا مدرب بني ياس عن سعادته بالفوز على الشارقة، واصفاً الانتصار بالعظيم، معترفاً في ذات الوقت بأن أداء فريقه كان خجولاً في الشوط الأول، وقال «من الطبيعي ألا نظهر بمستوانا المعروف لأننا نواجه أفضل فريق في الفترة الحالية وهو متصدر الدوري».

وكشف مدرب السماوي أنه قال للاعبين بين الشوطين «عليكم ان تكونوا أكثر جرأة في الهجوم والوصول للمرمى وفي النهاية كان الفوز الرائع مكافأة لنا.

وقال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة:«نبارك الفوز لفريق بني ياس ونتمنى ان يكون القادم أفضل للشارقة، حاولنا العودة من ملعب الشامخة بالثلاث نقاط ولكن في كرة القدم إن لم تفز قد تخسر أو تتعادل».