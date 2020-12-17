موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره غزل المحلة، في السابعة والنصف مساء غداً الجمعة، على ملعب الأهلي-السلام، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الأولى على مصر المقاصة، بثلاثية نظيفة، ليحصد أول 3 نقاط له في المسابقة المحلية.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في المسابقة المحلية، دفاعاً عن لقبه، بينما يآمل غزل المحلة للخروج بنتيجة إيجابية، بعد أن ظهر بمستوى جيد في أول مباراة له في الدوري الممتاز أمام سموحة في الجولة الماضية، والتي تعادل خلالها الفريقين بهدفٍ لكل فريق.

من جانبه، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.

وتم استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق الاحمر من قائمة المباراة لعدم جاهزيته واستمراراه فى خوض برنامج تأهيلي .

التشكيل المتوقع للأهلي:

محمد الشناوي

علي معلول - محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون

عمرو السولية - حمدي فتحي - كهربا - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

محمد شريف

القناة الناقلة

وتذاع المباراة عبر فضائية «أون تايم سبورت» على النايل سات، عبر تردد 10853.