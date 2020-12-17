بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك وبيراميدز

كتب: ضياء السقا
يستضيف الزمالك، نظيره بيراميدز، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.
وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولي للدوري على حساب فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0، بينما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.
ويحتل الزمالك المركز الخامس بـ3 نقاط، فيما يأتي بيراميدز في المركز الـ14 بدون نقاط.
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