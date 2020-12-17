ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2020. وتوج ليفاندوفسكي بالجائزة بعد تتويجه الخماسية "الدوري والكأس والسوبر المحليين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي". وتفوق ليفاندوفسكي على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ليتوج بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه. ويقام الحفل هذا العام افتراضيًا عبر الانترنت حيث سيتابعه الجمهور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاجراءات الاحترازية في زمن فيروس كورونا، بينما سيتواجد الهولندي روود خوليت والإعلامية ريشمين تشودري في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ.

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